台南地檢署26日偵結起訴力暘能源小二甲禁令解套官商勾結弊案，力暘能源除對檢方起訴內容深表遺憾外，還強調，絕沒有地方政府護航、便宜行事損害居民權益的情形，將待收到起訴書後與律師研議後續法律作為，再向社會大眾說明。

力暘能源表示，台南五天案件的審查，為2020年7月31日之前，已取得台灣電力公司核給再生能源發電設備併聯審查意見書的電場，依法得繼續適用本要點修正生效前相關規定審查完竣。法源依據為農變條例7之1條但書第二款規定，屬2020年7月31日之前，已取得台電核發的再生能源發電設備併聯審查意見書，或行政院核定「2020年太陽光電6.5 GW達標計畫」列管有案的太陽光電專案推動區域，得同意變更使用。

另外，光電案場審查流程，台南市政府辦理非都市土地變更申請變更太陽能光電發電設施使用，為公平、公正、公開，同時確保友善環境，成立聯審機制專案，除保留原有的實質審查權，審查委員小組包含能源電力、電子電機、區域計畫、大地工程、環境保育及其他相關專門學識經驗的專家，公開透明，共同提供審查諮詢與意見。

力暘說，該公司依法取得併聯審查意見書辦理送件，卻遭公務員刁難增加法律所沒有的要件，申請過程遭受諸多不合理限制，讓業者無所適從；但人民依法陳情，卻被認為是共同貪汙圖利，該公司會在法院向法官說明澄清。

力暘表示，針對檢方起訴內容深表遺憾，但公司始終秉持合法經營、與地方共榮共好精神，取得的每一筆土地都是與地主或國有地承租人，達成共識後再合法承租，絕沒有地方政府護航、便宜行事損害居民權益的情形。目前尚未收到正式起訴書，不清楚台南地檢署起訴內容，將待收到起訴書後與律師研議後續法律作為，再向社會大眾說明。