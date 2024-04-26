以前曾是全球排名數一數二的晶片製造商，但現在無論在營收或是研發技術方面，都不如NVIDIA或台積電(2330)等競爭對手。英特爾也承認當下的業務推展較預期慢，但預估2024下半年業務應有改善空間。

英特爾遇到的問題是，無法滿足使用在新型人工智慧AI個人電腦內的處理器，所有市場需求，因為英特爾封裝機台無法製造足夠的零組件。今年迄今，英特爾股價已重挫30%左右，同時，NVIDIA飆漲至少70%，台積電ADR也漲35%左右。

產業分析師認為，市面上的企業不少已優先考慮，把錢花在更先進且更快的人工智慧AI伺服器晶片上。因此，個人電腦中央處理器的需求就因此下降，重傷英特爾的營收。但個人電腦晶片在經過兩年低潮期，2024年初已有復甦跡象。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在接受採訪時表示，自家Gaudi AI晶片2024年營收可望超過5億美元。英特爾在4月推出了第3代Gaudi 3處理器，希望能跟Nvidia一爭高下。

另個競爭對手AMD在1月發布財報時預估，今年有機會賣出35億美元的人工智慧AI晶片。美股25日AMD在盤後大漲2.67%，因為AMD也要在個人電腦處理器方面跟英特爾競爭。

英特爾對2024下半年個人電腦銷售量抱持樂觀態度，因為新版本的微軟Windows作業系統也將進入升級周期。基辛格認為，軟體供應商應會推出下一代產品，幫助提升個人電腦與英特爾晶片的需求量。

英特爾的晶圓代工業務，正在努力追趕業界領頭羊台積電，但恐怕還需要好幾年的時間才可看見獲利，英特爾上季代工營收減少10%。英特爾高層指出，到了2030年，預估自己的晶圓代工可望出現季增率正成長。