新竹市在「112年度海洋環境管理考核」，以及「全國地面水體垃圾攔除考核」中，雙雙新締連霸紀錄。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府「海陸」雙管齊下守護水環境表現亮眼，考核特優再連霸！新竹市在「112年度海洋環境管理考核」，以及「全國地面水體垃圾攔除考核」中，海洋管理連4年、陸域水體攔除垃圾連5年「特優」，雙雙新締連霸紀錄。

市長高虹安表示，為守護珍貴的海洋生態環境與地面水體，市府團隊針對海域、陸源雙管齊下，「海域」部分藉由海洋巡守隊、廢棄漁網回收再生專案、海底覆網清除專案等，減少海洋負擔。

「陸源」部分推動河川垃圾截流，透過重點支流排水，設置垃圾攔除設施，有效控制陸源垃圾不入海，邁向淨零綠生活及環境永續願景。

環保局長江盛任指出，竹市目前海洋與水環境巡守隊共計38隊，巡守隊型態包含漁民船長、鄰里、學校、環保團體及企業，隊員總數超過800人。為全方位治理海洋廢棄物，「海洋環保艦隊、海底撈巡守隊、香山少年巡守隊」等海洋巡守隊，透過熱點調查並使用水下探測器，提升清除效率，去年清除海洋廢棄物超過45噸。

江盛任說，河川是連結陸地與海洋的樞紐，於河川設置垃圾攔除設施，能有效控制陸域垃圾入海，落實海洋守門員的把關角色。去年水環境巡守隊辦理淨溪、淨灘及垃圾攔除作業共計74場次，清除垃圾共計63噸，其中包含攔除水體垃圾共107公斤，經統計分析攔除垃圾量排行榜前3名為塑膠類、垃圾包及竹木類。

從事漁業近30年的海洋環保艦隊何船長說，廢棄漁網不僅威脅海洋生物，還會嚴重影響漁船航行安全，他會利用休漁期去除廢漁網雜質交付回收，111、112年度總計去化廢棄漁網1.3噸，鼓勵漁民一起加入保護海洋的行列。

環保局表示，除了海洋及水環境巡守隊在第一線清除海廢、垃圾之外，環保局也與市府產發處持續合作「廢棄漁網回收再生專案」，建立獎勵機制，鼓勵漁民將廢棄漁網整理、裁剪後，交由專業廠商回收，再送至後端處理廠製成再生塑膠粒料。

去年總計回收廢棄漁網7.78噸，概估可重新製成再生塑膠粒料約7噸，海廢再生成效亮眼，今年亦持續推動，落實循環經濟。

環保局同時提醒，陸域水體與海洋環境管理是長遠的工作，有賴民間、企業與政府三方攜手合作，兼顧環保、經濟與生態，也期盼市民共同重視環保，從源頭開始落實垃圾減量與減少使用1次性用品，且不亂丟垃圾，才能杜絕垃圾流入河川、海洋，根除海洋廢棄物汙染，進而提高環境品質，落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市、SDG14海洋生態，讓竹市邁向「健康安心、幸福友善」城市。