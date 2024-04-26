癌症令人聞之色變，該如何知道自身是否為罹癌的高風險族群？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出有5種人要特別小心，包括有家族癌症史、肥胖、抽菸與喝酒、超過40歲，以及常有負面情緒。其中，他提到，研究發現，長期處於高度壓力狀態者，罹患肺癌、大腸癌、乳癌、胰臟癌的風險較高，推測是慢性發炎所致。

黃軒在個人粉專發文提醒，以下5種人是罹患癌症的高風險族群，務必要特別提高警覺：

1、有家族癌症史：有研究人員發現，若家中三等親內有人罹患肺癌，自身得到肺癌的風險將比一般人高出2～9倍，尤其是一等親更要注意。而兄弟姊妹等二等親內如有2位罹患肺癌，風險將高達50％。

另一項研究顯示，若家中一等親曾罹患大腸癌，自身得到大腸癌風險將比其他人高出2～3倍。而如果家中，存在兩位一等親診斷為大腸癌，或一位一等親於50歲前就罹患大腸癌，其罹患大腸癌的風險將高出3倍。

2、肥胖：根據英國牛津大學研究顯示，受試者的BMI每增加5點，肥胖相關癌症的風險就增加11％。而有心血管疾病的人，在同樣情況下罹患癌症風險也增加了17％。此外，法國國際癌症研究中心（IARC‑WHO）Heinz Freisling博士研究團隊，於2023年發表在《BMC Medicine》國際期刊的研究指出，「肥胖，就是癌症危險重要因子！」

3、抽菸和喝酒：不抽菸者，終生得到肺癌的機率大約是1%；而持續抽菸的人，終生罹患肺癌的機率大約是15%。此外，高危險的酗酒者，男性終身罹患癌症的風險會增加1.9％、女性則增加3.6％。

4、超過40歲：根據研究資料顯示，罹患甲狀腺癌的風險，會隨著年齡增長而增加，從30～39歲的風險提升了0.44%，到60多歲時，則高達3.5%。此外，近9成的大腸癌，都發生於50歲以上的民眾，且發生率隨年齡增加而升高，男性發生率更是女性的1.5倍。

5、常有負面情緒：一項發表在《美國國家癌症研究院期刊》（JNCI）的研究，針對超過20萬名受試者追蹤長達11年，結果發現，長期處於高度壓力狀態者，罹患肺癌、大腸癌、乳癌、胰臟癌的風險較高。研究人員推測，壓力可能會導致慢性發炎，而慢性發炎剛好可能是一種致癌因子。

想要遠離癌症，黃軒建議，除了戒除菸酒、控制體重和情緒外，定期接受健檢也非常重要，尤其是具有癌症家族史、45歲以上的族群，每年應進行至少一次的癌症篩檢，有助於早期發現癌症，並及時接受治療，從而提高治療效果和存活率。

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