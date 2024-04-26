日本桌球天后福原愛與台灣桌球好手江宏傑離婚官司纏鬥近3年，終於在近期宣布達成和解，而自從離婚後，將事業重心放在大陸的福原愛，25日在小紅書與粉絲分享她退役前的故事及未來的規劃。

福原愛25日在透露將正式在小紅書復出，影片中她還回憶自己從3歲9個月就開始接觸桌球，因練球錯失許多童年回憶；11歲那年她加入日本國家隊，15歲就登上奧運比賽：「其實壓力很大，不拿獎牌的話，搞得跟罪人一樣」，讓她產生想要放棄的念頭，她也坦言，人生中沒有一場比賽是為自己打的，「我每一場都是為了別人打的，為了讓大家開心，不然我早就放棄了」。

最後，福原愛不忘宣傳自己即將在小紅書直播帶貨：「和大家聊聊我退役前的故事和我的新生活，還有好多好多我的運動好物和自用品，將我所有的快樂分享給大家，也歡迎大家來玩」。

然而，影片曝光後，許多粉絲紛紛留言給予支持，但有網友發現影片中，竟出現她當年力挺江宏傑，現身節目《全明星運動會》打桌球的片段，讓不少人看了都覺得相當諷刺。