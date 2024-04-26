美國總統拜登（Joe Biden）24日簽署通過「2024年國安緊急補充撥款法案」，完成該法案立法程序。台灣美國商會今（26日）發布新聞稿表示，此舉不僅在強美國對全球領袖地位的承諾，也堅定了對遭威權國家威脅的民主國家的支持。商會理事長Dan Silver則肯定法案通過象徵理念相近民主盟友的重要勝利，同時也為經濟與商業發展提供良好環境。

台灣美國商會發布新聞稿指出，衷心感謝美國國會與拜登簽署通過關鍵立法「2024年國安緊急補充撥款法案」。商會說明，該法案將向台灣、烏克蘭及其他關鍵盟友提供援助，此舉不僅增強美國對全球領袖地位的承諾，也堅定了對於其他面臨威權政權威脅之民主國家的支持。

商會也向美國眾議院議長強森（Mike Johnson）的卓越領導表達誠摯感謝並表示，強森在結束法案凝滯僵局中扮演至關重要的角色，使關鍵立法得以進行投票表決。商會也向給予這項法案壓倒性支持的參眾議員們表示誠摯謝意，更感謝拜登及白宮對此倡議的支持。

商會指出，商會過去曾向美方積極倡議迅速通過對外援助法案，以公開聲明敦促國會迅速行動之餘，也直接聯繫數十位關鍵國會議員，更持續向訪台議員及其幕僚強調援助法案的迫切性，體現台灣美國商會自1979年《台灣關係法》生效以來，長期致力加強蓬勃發展的美台關係。

Dan Silver表示，立法通過象徵理念相近之民主盟友的重要勝利，並明確表明支持遵循規範的國際秩序。針對此法案所供予台灣及鄰近地區的強力支持，美國商會感到欣慰。此項重要援助也將為區域穩定帶來極大貢獻，同時為經濟和商業發展提供良好環境。

商會指出，商會堅定致力於促進美國和台灣之間的長期夥伴關係，同時強調，此立法的通過代表成功守護民主價值，更是促進印太地區和平與繁榮的重要一步。