率16位藍委訪陸！預告「重頭戲在週六」 傅崐萁喊話賴清德1件事 @ChinaTimes

立法院國民黨團總召傅崐萁26日將率藍委訪陸，傅崐萁今（26日）上廣播節目不滿指出，上週院會0403重建條例表決時，民進黨投下50票反對票，卡住花蓮重建就是民進黨；主持人問到，到底何時出發？會見到陸方什麼層級？傅說，今天一定會開完會才走，訂了3段航班，就看民進黨出什麼招，同時預告「重頭戲在週六」。

外界關注傅崐萁何時出發訪陸，傅崐萁今在節目上表示，一定要把今天的會開完才會出發，很多媒體問，不是不告訴大家，因為有A案、B案、C案，有訂了很多航班，不同時間，會搭不同航班，就看民進黨出什麼招；且時間急迫，週日就要回來，院會結束一定會馬上啟程。

對於外界說傅崐萁卡花蓮資源？傅崐萁不滿表示，上週五重建條例就通過了，先匡列了150億，不是只用在花蓮，範圍非常廣，萬華也要整建、新北土城也有，桃園也有，只要是受災戶一體適用；當時在院會，民進黨投下50票反對票，「卡重建的就是民進黨」。

傅崐萁也提到，準總統賴清德近日也拋出與對岸溝通、對話之意，希望他是發自內心的善意，而不是口號，既然有此想法，應該祝福，兩岸和平不分朝野，兩岸斷線8年，希望能夠接起來，他抨擊民進黨，只能掩住台灣的耳朵跟眼睛，走出台灣，哪裡都寸步難移，抗中保台只能在台灣魔音洗腦。

傅崐萁說，這次花蓮面臨空前危機，產業可能破產，要有新的客源跟活水，若此刻不做良善溝通，大陸更不可能開放陸客來到台灣。

至於這次訪陸預計見到誰，將是什麼層級？傅崐萁表示，兩岸交流需要堆疊、高度善意，這趟是破冰之旅、和平之旅，希望降低緊張氛圍，並讓陸客、團客、自由行走進台灣，人民有來有往；至於見到誰不是那麼重要，把台灣善意堆疊出來，也希望對方回應善意。最後他透露，「重頭戲在週六」。