立法院民進黨團今（26）日在院會提案變更議程，其中國民黨團對攸關國會改革的兩案提出異議，並進行表決，民進黨和國民黨團都發出甲動，民眾黨8席立委則同樣未按下出席鍵也未投票，最終兩案以51比53未通過，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，國民黨、民眾黨聯手沒收國會改革，就是沒收民主，國會已死。

柯建銘表示，以非常嚴肅心情開記者會，國民黨和民眾黨聯手沒收國會改革，就是沒收民主，國會已死，此時此刻來談一定很驚訝30年來台灣從來沒有發生過，難道這就是傅崐萁赴大陸的伴手禮嗎？

柯建銘批評，這是間接版的中共對台灣民主的扼殺，常說一句話沒有最黑暗只有更黑暗，活生生上演，台灣現在民主竟然掌握在傅崐萁和他的附隨組織，尤其今天議場上民眾黨7席全部不表態，這種行為就是附隨組織。

表決過程中，也發生民眾黨立院總召黃國昌對民進黨立委范雲咆哮的插曲，范雲也走到黃國昌位置詢問，為何昨在司法法制說要支持性平法案，今天卻未投票？黃國昌則大聲怒嗆，「有欠你嗎？」對此，范雲表示，無法理解，昨天黃國昌還公開說他個人支持國會性平改革法案，應該要逐條討論，為什麼今天棄權？黃國昌跟她是舊事，結果他突然站起來咆哮，口水還噴到她滿臉都是。

在現場的民進黨立委鍾佳濱表示，黃國昌稱「對你們這些議事程序沒有興趣」所以不投票，但是身為國會重要在野黨領袖，敬告黃國昌誰都不欠你，你欠全國性平工作者一個交代。

鍾佳濱表示，台灣國會已經香港化，已經沒有民主人士的候選人，現在香港表面民主，而台灣現在只有國民黨提出的法案能出委員會，非常遺憾。

民進黨立委陳俊宇指出，真的很失望，看不到立法院民主，國民黨濫用權限，挾人數優勢作為對於國會的威脅，這是讓我們很擔心，相信全國民眾對於相關法案通過負面影響是共同承擔的，讓我們感覺很遺憾，民眾黨到院會卻沒辦法站在同一陣線，我們共同譴責國民黨這種蠻橫不講理。

最後柯建銘指出，黃國昌和傅崐萁聯手出賣國家，物極必反，民意絕對會反撲。