疫後產業復甦不一，彰化縣部分地區的代工及包裝工廠因訂單未回穩而裁減人力，然卻有金屬製造業因訂單滿載面臨缺工。勞動部勞動力發展署中彰投分署日前媒合近20名遭裁員的代工及包裝廠勞工到急需用人的金屬工廠上工，就業服務員神救援，同時解決勞工失業及企業缺工。

3年疫情重創百工百業，疫情後各行各業景氣陸續復甦，然彰化縣伸港、線西等地部分代工及包裝工廠因訂單仍未回春，只能裁減人力來因應。

線西就業服務台接獲彰濱工業區線西區及伸港全興工業區有多家業者訂單縮減，採縮減人力來調整體質，陸續有20名遭資遣員工想來找工作。

就業服務員透過臨櫃諮詢，了解失業者的學經歷、求職需求等，協助完善履歷及模擬面試，並結合可運用的就業促進方案，憑藉著平日對廠商的經營，發現近來多家金屬製造業異軍突起，因滿手來自海外的訂單而面臨缺工的問題。

經分析比對失業勞工及缺工企業各自的需求後，就服站媒合失業的代工及包裝廠勞工至水龍頭衛浴廠昆鑫公司、海永電鍍廠等工廠擔任作業員，在半年內成功協助他們都找到適合志趣或符合家庭需求的工作。

此外，1名失業長達半年的62歲會計助理，透過線西就業服務台的協助，運用職場學習再適應計畫，成功媒合至在地居家照顧服務業擔任會計，在職場導師的帶領下，逐步熟悉該產業的會計業務，也適應新工作環境，已能達到業者要求的工作目標。

中彰投分署指出，該分署結合鄉鎮市區公所等在地公部門場域，設置就業服務台，以延伸服務觸角，透過及時掌握在地產業動態，兼顧企業用人及民眾在地就業需求，在這次媒合代工及包裝廠失業勞工轉職充分發揮作用。