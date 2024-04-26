孟加拉南端的科克斯巴阿爾（Cox’s Bazar）難民營，占地13平方公里的營區，容納百萬名羅興亞人擁擠同住，受迫於經費有限，每名難民每月只能領取10美元，相當於每天僅有新台幣10塊錢支付三餐及一切生活所需。台灣世界展望會今年邀請藝人陳庭妮擔任第35屆飢餓三十人道救援行動「搶救奮力生存的孩子」的代言人，關心國內外脆弱兒童的需要。

陳庭妮26日啟程飛往孟加拉，預計轉機到孟緬邊境的全世界最大難民營。營區婦女和兒童占比75％，飽受營養不良、缺乏受教、高度剝削、性別暴力等生存威脅。出發前，陳庭妮已作功課了解當地困境，也預備好自己的心情。

因為難民營與外界隔絕，資訊較為封閉，須克服種種困難才能獲准入營，碰巧領通行證當天是自己的生日，相信將是難忘的一天。接連三天，陳庭妮將關懷世界展望會與世界糧食計畫署、聯合國兒童基金會（Unief）在難民營合作的緊急人道援助項目，也會探訪台灣愛心支持的孟加拉貧困社區關懷脆弱家庭和兒童。

出發前，陳庭妮表示，這次的旅程期許自己當大家的眼睛，到需要幫助的角落捎回影像與訊息，讓大家能更感同深受我們生活中難以想像的不同生活樣貌。邀請大家一起關注追蹤台灣世界展望會官網及陳庭妮社群粉絲專頁分享真實故事和感動，並即刻響應飢餓三十，搶救在困境中奮力生存的脆弱兒童。

捐款可洽展望會官網。