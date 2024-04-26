【全程字幕】暴怒咆哮范雲！黃國昌狂吼「我有欠你喔」 韓國瑜緩頰火爆畫面曝 @ChinaTimes

立法院院會今天上演表決大戰，民進黨團提案綠版國會改革法案逕付二讀遭到國民黨封殺，民眾黨團雖到場卻未參與表決。民進黨立委范雲不滿民眾黨團不投票，問總召黃國昌「為何要幫國民黨」，黃則動怒反嗆莫名其妙，「妳跑到我旁邊來吼什麼？我…我…我有欠你喔！」

立法院會表決時藍綠激烈攻防，民進黨團幹事長吳思瑤批評，沒收審查還要沒收協商，書記長莊瑞雄也轟，沒有大腦的反對、國民黨團沒出息，國民黨立委羅智強反擊稱綠「8年偷懶」。

對於民眾黨8席立委出席卻未表決，民進黨立委范雲走到民眾黨團總召黃國昌身旁詢問，為何昨在司法法制委員會說要支持性平法案，「為何要幫國民黨」。黃國昌聽聞後當場暴怒咆哮「混淆視聽啦！妳跑到我旁邊來吼什麼？我…我…我有欠你喔！」「藍綠要玩程序自己去玩啦，我沒有要理你去玩程序動議啦，沒必要來這邊吼啦」。

民進黨政策會執行長王義川也在社群平台Threads上發布現場影片，座位就在黃國昌後方的民進黨立委郭昱晴也拍下爭執現場，發文吐槽說，小確幸又被「前排的立院同事給毀了。下次帶耳塞進議場、噪音真惱人」。

黃國昌事後在臉書發文表示，范雲今天因為民眾黨團沒有投票支持民進黨，竟衝到他座位旁邊來對他謾罵，簡直是莫名其妙，「再次正告民進黨立委，你們跟國民黨玩程序性動議表決輸了，別想情勒我們一定要投票支持你們，這種手段是沒有用的！」

范雲也在臉書貼出爭吵現場的影片，還原當時情況表示，「剛剛被黃國昌的大聲咆哮噴了滿臉口水」，在院會她只是走到黃國昌委員座位旁邊，用正常音量問他，「昨天你不是說支持國會性平改革法案嗎？今天怎麼棄權？」黃國昌突然爆氣站起來，對她怒吼、咆哮、噴她滿臉的口水，因實在是太大聲，整個嚇一大跳，一時根本聽不清楚他當下到底咆哮了什麼，後來才聽鍾佳濱說黃是一再怒吼「我有欠你喔！」後來還看到黃國昌惡人先告狀，對媒體說她對黃謾罵，「我就問黃國昌，你要心虛、見笑轉生氣到什麼時候？」