張書偉和謝京穎在別具意義的球場拍婚紗照。（KVISION海外婚禮婚紗攝影團隊）

張書偉和謝京穎在別具意義的球場拍婚紗照。（KVISION海外婚禮婚紗攝影團隊）

謝京穎與張書偉的2隻愛貓「哥哥」跟「呀呀」，拍攝溫馨浪漫的婚紗全家福。（KVISION海外婚禮婚紗攝影團隊）

藝人謝京穎跟張書偉在去年2023年的12月已登記結婚，兩人也在日前完成婚紗照的拍攝，婚期在雙方家長討論之下，終於選定在今年的6月9日舉行。工作滿檔的謝京穎跟張書偉，為了有效率的拍攝婚紗照，行前作業不馬虎，謝京穎說很感謝婚紗公司，配合他們時間來作業。

謝京穎說拍戲穿了好幾次婚紗，像在8點檔《愛的榮耀》中也會穿婚紗禮服，所以為了拍攝需求，挑選的都是輕盈好走、不走光的禮服，跟自己婚禮的感受不一樣。她分享這次為了自己的婚禮，那種心情很是興奮，更感動張書偉近期工作滿檔，還撥空陪她挑選夢幻婚紗，尤其穿上禮服後看到他的反應，就會有一個聲音告訴自己「就是這件禮服了」。

這次兩人的婚紗照，謝京穎一共選出４套禮服，有高級訂製公主系列《Belle》漸層鵝黃晚禮服、桃心領羽毛白紗、銀白色亮片晚禮服及紅色層次晚禮服，每一套在不同的場景拍攝之下，更別具意義。謝京穎跟張書偉的婚紗照，一共安排了４個場景，分別是棒球場、停車場、隧道及攝影棚，她說因為自己是棒球的啦啦隊出道，而張書偉是ENERGY男團出道，兩人分別回到出道的場地拍攝，尤其到球場拍婚紗照，當天早上本來是陰天，拍攝當下就出太陽，讓他們可以留下別具意義的照片。而這一次不只有兩人的照片，連兩人一起養的貓咪們哥哥跟呀呀也加入拍攝行列，幸福感爆棚。

謝京穎表示要拍攝的前一天，讓她很焦慮，因為張書偉的工作一整天，當他回到家時，她已經起床準備開妝，對於一整天的拍攝行程，讓她很擔心，開始焦慮怕拍攝的照片不夠完美，更怕對方沒有好好休息，而張書偉則是溫暖的說「這是我們開心的回憶，不是工作，所以我們應該去享受這個過程」。他的安慰像定心丸一樣，讓謝京穎直說自己就完全放鬆下來，心情也變得更為輕鬆，「很開心我的先生有足夠的耐心，陪我完成了我少女心的夢想」，兩人為了婚禮創造了很特別、很棒的回憶。