花蓮市區藍天麗池飯店23日地震後再度受創，一樓外部以 H型鋼支撐。（王志偉攝）

花蓮市區藍天麗池飯店23日地震後再度受創。（王志偉攝）

「富凱大飯店」採類似V字型方式，從前面拆除降低載重，預計兩週拆完。（王志偉攝）

傾斜的「統帥大樓」預計明天週六開拆。（王志偉攝）

花蓮遭逢0403、0423兩次大規模地震襲擊，已有許多建物搖出問題。市區知名「藍天麗池飯店」，第一次被震出外牆龜裂、樑柱受損，但沒被貼上紅黃單危樓，業者歇業自行修復，沒想到0423再次受到劇烈衝擊傷害，經縣府鑑定後列「紅單」，縣府下午將評後，如果涉及公共安全，將盡快排拆。

縣府也在0423地震發生後重啟建物評估，至今受理約20件，有初評、也有申請複評，並新增5件紅單，包含倒塌的富凱大飯店。兩次地震確定拆除的共12棟，已拆除7間。

縣府建設處長鄧子榆今天在「富凱大飯店」拆除現場受訪指出，富凱大飯店 24小時不間斷作業，拆除作業由上往下拆，採「V」字形拆法，從前面拆除降低載重，現拆到6樓，施工進度比預期快一點，今天有機會降低一到兩層樓，預計兩週拆完。

0423後仍接獲通報評估大樓危險性案，鄧子榆提到，藍天麗池飯店狀況不是很好，他說，3日規模7.2地震時，飯店裡面有損傷，但業者評估後做修復跟補強，業者緊急搭施工圍籬做補強，23日又一次6.3規模地震，而且從前一天下午就開始地震搖晃，到23日整天都在搖，飯店底下建物狀況就毀損嚴重。

鄧子榆說，昨天有請2位建築師跟2位技師查勘，看起來柱子支撐都有受到影響，會影響周邊安全疑慮，因此張提「紅單」，今天早上再次會勘，下午會有預警性封閉措施，如果狀況確實不理想，可能會影響到公共安全，或許盡快排入拆除。

藍天麗池為12層樓，有前後兩棟樓連接，目前受損嚴重是前棟大樓，1樓樑柱已可見鋼筋裸露，大門前方採大型H型鋼樑支撐，以防塌陷，牆壁也多處龜裂、磁磚脫落。飯店周邊有麥當勞、幼稚園等商店，飯店安全性或是否拆除，引起關注。

官網在10日公告飯店並非紅黃單中列為危險建築，已由結構技師等3方公正性人員檢驗，「安全是首要考量」，經確認飯店主體檢逐物的安全性，將進行加強與修復，因此原訂修復期至6月30日。未料二度遭0423強震襲擊。