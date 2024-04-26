支持臺灣表演藝術文化的傳承與發揚，台塑企業2011年起推動「臺灣特色文化發展計畫」；截至去年底已演出389場，累計逾39萬觀賞人次，贊助超過1.1億元。

為此，台塑企業與新北市泰山區公所合作，於28日（星期日）泰山體育館（公園路54號），邀請蘋果劇團演出「糖果森林歷險記」戲碼，拓展豐富孩子們藝術視野，一同度過快樂假日。

台塑企業十多年來贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲等文化藝術團體巡迴至全台各地，將高品質演出帶入各鄉鎮、學校，為劇團與偏鄉搭建演出的橋樑，並協助劇團永續經營與發展，讓各地鄉親能就近在社區中觀賞國家級的表演，提升地方文化氣息。

台塑企業2024年「臺灣特色文化發展計畫」，贊助明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團及亦宛然掌中劇團等，共同推動24場「公益入鄉- 藝文扎根」特色文化演出。

台塑企業表示，本次活動特邀請唐氏症關愛者協會、聽說關懷協會及新北市愛樂發展中心等弱勢團體一齊同樂觀賞。藉由蘋果劇團的演出能讓更多家長知道孩子心聲，提升觀眾對社會關懷與責任；經由戲劇內容表達關懷他人的重要，也教導孩子用正面的人生觀。

此外，南亞2007年起致力推動寶特瓶回收再生，建構綠色循環供應鏈，全力發展環保永續產品。寶特瓶回收再利用可製成衣料服飾、拉鍊、鈕扣、行李箱、窗簾、床單、沙發及3C消費電子產品（如筆電機殼、鍵盤與滑鼠外殼等）。南亞藉由先進的聚酯回收技術，較傳統石化製程減少72％碳排放量，近3年已回收約221億支寶特瓶，降低48萬噸碳排放量，相當於1,230座大安森林公園全年吸碳量。

南亞林口廠秉持台塑企業創辦人回饋社會之精神，定期號召廠區同仁、眷屬組成「環保志工服務隊」共同維護廠區周邊、泰山鄰里 社區環境及道路清潔，廠區愛心社也持續關懷在地弱勢團體（族群）及辦理仁愛服務活動。

南亞科技也在2020年成立志工服務隊及 進行愛鏈結計畫，鼓勵員工自發性投入各項公益活動，如疫情期間 送餐到防疫前線、寒冬送暖捐贈泰山弱勢族群、從宜蘭騎乘單車北進武嶺並募款捐贈台東聖母醫院等。

另外，南亞塑膠及南亞科技於今（2024）年共同贊助新北市泰山區17個里共5,100支滅火器（更新100支／里、更換藥劑200支／里），一同守護泰山家園。