Living at the rim ✈️ pic.twitter.com/cwOobAzABK — Denver Nuggets (@nuggets) April 26, 2024

看來湖人很有可能連兩年季後賽都被上季總冠軍金塊橫掃了！26日靠著約基奇24分、15籃板及9助攻的準大三元，阿隆戈登也拿29分、15籃板，金塊終場112比105擊退地主湖人，除了搶下首輪3勝0敗戰績，成為今年首支宣告聽牌球隊，更是拿下對戰湖人跨季11連勝，在NBA過往季後賽歷史，從未有球隊能從0比3落後逆轉晉級。

打完上半場，湖人還以53比49小幅領先，卻在第三節徹底崩盤，被金塊靠著賈瑪莫瑞、麥克波特兩人攜手打出24比10猛攻，一舉扭轉場上局面，莫瑞與波特更在第三節攜手包辦19分，湖人末節雖想反撲，卻最多只能追到相差5分地步，最後只能無奈看著金塊聽牌。

金塊全隊4人得分破20，除了約基奇、阿隆戈登，賈瑪莫瑞也拿22分、9助攻與5籃板，麥克波特20分、10籃板，其餘球員得分都沒到兩位數，甚至最多只拿5分，金塊替補後衛雷吉傑克生第三節不小心扭傷腳踝退場，接下來季後賽能否上場存疑。

湖人則以安東尼戴維斯33分、15籃板表現最佳，詹姆斯也拿26分、9助攻與6籃板，里夫斯22分，不過去年西區冠軍賽飽受外界批評的羅素，再次陷入空前低潮，先發打了24分鐘，竟然7投中0，含三分球6投0中，得分掛零，也讓湖人明顯少了更多支援火力足以贏球。