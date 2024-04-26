監察委員鴻義章兒子鴻戎，2021年12月搭計程車行經士林夜市時，碰到28歲以竹聯「育仁會」大哥自居的謝少鏞，謝和幫眾認為鴻戎喝醉酒大呼小叫，一路從小西街追到大南路，接著對鴻男拳打腳踢，造成鴻男左眼眼球外傷性破裂併角膜鞏膜全層撕裂傷，士林地院26日依傷害致人重傷罪，判謝3年10個月有期徒刑。

判決指出，謝少鏞與張姓、陳姓等8名幫眾，2021年12月24日平安夜行經小西街時，晚間11時19分，剛好被害人與李姓等友人搭計程車經過，謝與鴻戎本有過節，他認為鴻戎喝醉酒，朝外大呼小叫，好像又在嗆聲，心生不滿一群人開始追車，最後在大南路攔下對方。

被害人後被叫下車，謝嫌等人即以徒手抓住對方下巴、頸部，接著朝被害人臉部痛打，造成鴻戎左眼眼球外傷性破裂併角膜鞏膜全層撕裂傷、左眼失明、左眼眼窩骨折之重傷害，謝嫌等人逞凶後離去。

士林警方獲報後，循線逮捕謝在內的8嫌，其中有2名未成年，士林地院審酌，謝少鏞之行為已造成公共秩序及公眾安寧危害，且犯後未與被害人達成和解，依傷害致人重傷罪，判謝3年10個月有期徒刑。