針對近期停跳電頻傳，台灣遂有缺電疑慮，國民黨立法院黨團與氣候先鋒者聯盟等團體，共同舉行支持核電延役修法記者會，主張推動核電延役修法。不過先前傳出藍營黨內有異音，認為國民黨不該為民進黨錯誤能源政策解套，國民黨團首席副書記長林思銘表示，目前已經慢慢凝聚共識，核能延役修法已列為優先法案，盼此會期修法通過。

核二現已進入除役階段，核三的1號機組將於今年7月使用執照到期、2號機則為明年到期。國民黨主張核電廠應延役。林思銘說，對於這次修法，國民黨列為優先法案，現在已經一讀，希望這個會期修法通過。他也提到，對於核能延役，過去黨內有些聲音，目前已經慢慢凝聚共識，大家方向一致，共同推動核能延役法案。

立委牛煦庭則表示，蔡政府執政8年喊出 2025 年非核家園之能源政策，結果近6年間共發生四次大停電。他說，再者國際上對核能的態度早已轉為開放，從COP28揭幕聯合國認化石燃料終須淘汰，再到美日22國簽署宣言要求全球核電產能要提高三倍，可得知台灣當前的能源政策與全球背道而馳。政府恐嚇人民讓人民對核能有偏見的時代已經過去，是時候回歸以理解取代恐懼，實現以核養綠的目標。

牛煦庭指出，去年12月7 日行政院發言人兼能源及減碳辦公室副執行長林子倫曾表示，「台灣綠電近年持續攀升，過去七年已經翻了七倍，台灣綠電急起直追才能迎接2050淨零排放期末考」。結果翻 看數據得知事實並非如此，從我國溫室氣體排放量並沒有減少，再檢視各部門二氧化碳的排放量總表可得知「能源部門」是增加，「製造部門」則是減少，意謂民間努力減碳排，反而公部門尤其台電在退步，而能源部門無法減碳的主因就是為了發電 而使用燃煤跟天然氣，請政府別再自欺欺人了。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，「台灣不應該停留在已知用火」，楊家法認為對核電的恐懼其實是在傷害環境，販售核電恐懼對台灣沒有任何幫助，也違背世界潮流。「火」能幫人許多忙，也可能傷害人，而長久下來人們已經知道如何避免受到傷害。游離輻射其實也是一樣，對於劑量與量測方式，早已有科學、系統化的方式，足以利用核能的好處、避開可能的危害。

潔淨能源推廣協會創辦人翁華志表示，過去一年核三廠的發電量，超過了台灣所有太陽能發電的總和，停止目前仍然在運轉的核三廠，就如同把已經蓋好的太陽能光電板都拆光，我們為減碳的努力將瞬間化為泡影。翁華志並呼籲執政黨放棄政治攻防、儘速達成共識，使核二、核三廠得以重啟、延役，這將為走鋼絲的台灣電網提供一個安全保障。