繼Google昨（25）日正式啟用位在新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，經濟部產業技術司長邱求慧今（26）日受訪時，證實輝達將來台設立全亞洲首座研發中心，打造全台最大的超級電腦。並透露此計畫源自2021年，之後與輝達歷經1年多的談判後才終於敲定。

邱求慧在自由時報「官我什麼事」節目中透露，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，近期促成輝達在台設立全亞洲首座研發中心，他分析，外商加碼投資台灣，是看中以下3大優勢，包括硬體、基礎建設與人才。

邱求慧透露，在經濟部長王美花帶隊到輝達美國總部後，至少經過一年多時間的談判，輝達才決定要在台灣設立全亞洲第一個AI研發中心。

除了創辦人黃仁勳個人對台灣的情感外，邱求慧說，台灣在硬體、基礎建設、人才方面都有優勢，台灣人才高度的專業和工作紀律，加上半導體生態體系完整，資通訊廠商具有全球競爭力，皆是輝達選擇來台灣投資的關鍵。

邱求慧提到，輝達來台灣設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最大的超級電腦，未來將協助提高研究機關、新創和中小企業的AI研發能量，國內外廠商在IC製造以及AI研發更密切合作。