玉晶光布局VR/MR多年，蘋果Vision Pro於第1季正式上市，且Meta的VR產品重啟拉貨，讓玉晶光第1季營運淡季有撐，並有望延續到第2季。
玉晶光第1季合併營收52.37億元，年增57.41%，創下歷年同期新高，在美系VR/MR產品挹注下，VR/MR佔玉晶光3月營收比重約20%，玉晶光預估，VR產品訂單有望延續到第2季。
展望第2季，雖然第2季因iPhone新舊機交替，可能較第1季淡，預期會比去年同期好。
去年末搭上蘋果iPhone首款搭載潛望鏡頭的玉晶光今年集中火力進行認證，據了解，目前認證進度符合預期，順利的話，今年有望通過認證，並於6月開始小量出貨，為下半年營運添火。
雖然近期蘋果iPhone手機在大陸銷售不佳，市佔率持續下滑，但市場普遍認為，今年iPhone 16新機還是會有一定的銷售量，玉晶光表示，下半年依往年趨勢會比上半年好，公司將力拚今年營運比去年好。
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