家碩後續尚有462張普通股將於4月30日至5月3日間進行公開申購，按規定依競拍得標均價計算並以最低承銷價的1.15倍為上限，公開申購承銷價為每股216.8元，將於5月7日公開抽籤，預計5月13日轉上櫃掛牌。

家碩原名家登自動化，為2016年7月自家登的精密機械部門分割成立，主要提供應用於極紫外光（EUV）及高階製程的光罩傳載自動化技術解決方案，產品包括光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等，銷售台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國大陸等地。

家碩2023年合併營收12.07億元、年增15.19％，營業利益2.6億元、年增7.31％，配合業外收益年增32.63％助攻，使稅後淨利2.28億元、年增達12.21％，全數改寫新高，每股盈餘8.36元。毛利率48.51％、營益率21.54％，亦分創新高及次高。

家碩2024年首季自結合併營收3.31億元，季增達73.42％、年增達12.82％，繳出亮眼表現。展望後市，由於半導體供應鏈具高技術門檻和嚴格的認證要求，家碩卓越技術能力已成功打入全球晶圓製造領導廠商供應鏈，在大環境成長加持下，公司對營運後市樂觀看待。

家碩搭配母公司家登的光罩盒，提供存放、連續充氣式光罩盒倉儲設備等一站式解決方案，攜手晶圓代工廠進行機台開發與認證，提供關鍵零組件並持續提升品質。隨著EUV技術面臨更高的技術挑戰，家碩與客戶早期投入合作並在開發階段進行協作，藉此推升營運動能。

此外，家碩透過家登成立的半導體供應鏈的聯盟合作，開發出具備交換、傳送與儲存等多功能技術整合的大型EUV光罩儲存管理設備，品質穩定且高附加價值的設備已成功獲得客戶認證採用，為營運挹注新動能。