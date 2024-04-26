專業半導體設備供應商家碩科技（6953）初次上櫃股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理，已於今（26）日完成。家碩表示，本次參與投標的合格標單共1,506筆，得標筆數108筆，開標結果的最低得標價格270元，最高得標價格300元，得標的加權平均價格為275.01元。