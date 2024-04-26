家碩本次辦理公開申購價格為 216.8 元，申購日為 4 月 30 日至 5 月 3 日為期三天，5 月 7 日將公開抽籤。
家碩主要提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、銷及維修服務，專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，其中搭配母公司家登的光罩盒提供存放、連續充氣式光罩盒倉儲設備等一站式解決方案，與晶圓代工廠密切合作，進行機台的開發與認證，以提供關鍵零組件並持續提升品質，市場法人看好該公司今年營運成長。
專業半導體設備供應商家碩科技（6953）初次上櫃股票承銷案採80％競價拍賣及20％公開申購方式辦理，已於今（26）日完成。家碩表示，本次參與投標的合格標單共1,506筆，得標筆數108筆，開標結果的最低得標價格270元，最高得標價格300元，得標的加權平均價格為275.01元。
家碩本次辦理公開申購價格為 216.8 元，申購日為 4 月 30 日至 5 月 3 日為期三天，5 月 7 日將公開抽籤。
家碩主要提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、銷及維修服務，專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，其中搭配母公司家登的光罩盒提供存放、連續充氣式光罩盒倉儲設備等一站式解決方案，與晶圓代工廠密切合作，進行機台的開發與認證，以提供關鍵零組件並持續提升品質，市場法人看好該公司今年營運成長。
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