帕克(左)跟威金斯致贈簽名球衣給國泰金控策略溝通部協理施君蘭。(黃及人攝)

國泰金控與NBA共同舉辦的2024國泰NBA國際高中籃球邀請賽，特別找來擁有4枚總冠軍戒的馬刺傳奇後衛湯尼帕克，以及入選NBA 75大球星的老鷹傳奇前鋒威金斯來台訪問，兩人26日也在記者會現身，暢談各自當年還在當菜鳥的心情，且給現場高中球員不少建議。

「當年我是馬刺全隊最年輕的球員，我知道帕波維奇治軍相當嚴厲，也感覺鄧肯不太欣賞我這個第一年打NBA的歐洲後衛，」帕克說，「但我就是喜歡贏取尊重與認同，當時我在訓練營跟威利斯對抗毫不退讓，帕波維奇還特地走來跟我說他很愛我這種心態。」

至於1982年探花身分加盟老鷹的威金斯表示，自己當年是以第3順位進入NBA，卻很想努力贏得大家的尊重，也不斷測試自己的心理素質與膽量，「我就是努力做一個保持專注努力的年輕球員，這也是我在當年老鷹可以站穩腳步的主因之一。」

對帕克來說，職業生涯印象最深刻的階段，還是2014年馬刺奪冠的那個球季，「因為我們雖在5年內拿下3冠，卻隔了整整7年才拿下2014年總冠軍，當時外界都認為馬刺陣容太老，應該不太可能奪冠，我們卻相當艱難拿下了總冠軍證明自己。」

威金斯則坦承，自己打球的年代面對包含麥克喬丹、魔術強生、拉瑞伯德等傳奇球星，感覺每場比賽都是難以忘懷的硬仗，「我的生涯印象深刻戰役太多了，跟這些球星對抗感覺難以形容，但我就是毫不畏懼面對他們的挑戰。」

帕克與威金斯今天也在現場用中文說「你好」、「新年快樂」、「謝謝」等字句跟台灣球迷打招呼，昨晚也特別前往遼寧街鵝肉城享受美食，帕克說：「雖然坐了16個小時來到台灣很累，但我也很開心，因為我很喜歡到世界各地探訪，昨天我也享受了台灣美食。」

國泰NBA國際高中籃球邀請賽將於今天下午在台灣藝大點燃戰火，屆時將有松山高中、光復高中，以及福岡第一高校、開志國際高校兩支日本球隊同場競技，國泰金控策略溝通部協理施君蘭說：「國泰堅持15年舉辦NBA相關賽事，就是想要努力跟世界連結，也讓台灣好的事物可以走出世界，這是很棒的交流學習。」