美國已開始在迦薩地帶建造臨時碼頭，以便為迦薩運送救援物資。

據法新社報導，以色列6個多月來不斷藉由轟炸和地面攻勢，來打擊統治迦薩的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯武裝分子，導致這塊沿海狹長土地飽受摧殘，當地平民百姓亟需人道援助來維生。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）告訴媒體，美國船艦已開始在海上建造這座臨時碼頭和堤道的初期工程，並將在5月初開始運作。

一名美國高級軍官向媒體透露，物資會先送到塞浦路斯，在那裡接受檢查和準備運輸的工作，之後物資將通過商船運送到距離加薩海岸數英里遠的一個浮動平台上，再通過小型船隻把物資運送到碼頭。

另外，賴德也在記者會上表示，岸上一個將成為發放援助物資場地的附近區域，受到砲彈攻擊而輕微損毀，凸顯加薩的危險情勢。

以色列國防部負責巴勒斯坦平民事務的單位表示，聯合國人員25日到訪加薩人道援助工作場地時，武裝分子朝當地發動攻擊，所幸沒有導致人員傷亡。