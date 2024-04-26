澤倫斯基要求美國等西方盟友比照以色列的待遇，協助防衛烏克蘭領空。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方盟友，採取類似協防以色列及周邊地區的強硬立場。他在接受美國《福斯新聞》（FOX NEWS）專訪時表明，西方國家應該派軍機維護烏克蘭的空中主權。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）25日報導，澤倫斯基認為，西方軍機需要加強在烏克蘭的任務，以反映他們如同對以色列般的承諾程度。簡單說，就是澤倫斯基希望，如美國空軍和其他西方強國的軍機能在加強烏克蘭領空的安全上展現實力。他並堅稱：「真正的聯盟要經過實地檢驗，現在是基輔及西方盟友表現這點的時候了。」

美國空軍大批軍機持續防衛以色列領空，其中最常見的，就是部署F-35和F/A-18戰機。而倫敦是華府的堅定盟友，也在相關區域駐有中隊。然而，英國皇家空軍主要是為了保衛紅海的商業航道，並出動「颱風」（Typhoon）戰機，攻擊葉門叛軍「青年運動」（Houthis）的目標，而他們獲得美國戰機的大力支援。

不過，專家紛紛針對澤倫斯基的意見提出看法，他們根據軍事戰略指出，空襲「青年運動」或伊朗代理人是一回事，但冒著與核武大國發生衝突，又完全是另一回事。此外，他們指出，俄軍具有壓制西方戰機的卓越能力。

還有政治分析家直言，澤倫斯基根本搞不清楚狀況，不了解烏克蘭和以色列的重要性不同。他們說，對於西方決策者，尤其是美國決策者來說，以色列擁有遠比烏克蘭更大的戰略重要性，兩者根本無法相提並論。此外，在中東也不會有遭遇像俄羅斯這麼強大對手的風險。

而值得一提的是，莫斯科不斷強調，任何加入烏克蘭衝突的西方軍事裝備，都將視為俄軍報復攻擊的合法目標。俄羅斯稱這為「紅線」。然而，自俄烏衝突爆發以來，這類跨越「紅線」的狀況已發生數次，但俄方並未做出預期的報復反應。