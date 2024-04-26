立法院民進黨團今（26日）在院會提案變更議程，其中國民黨團對攸關國會改革的兩案提出異議並表決，民進黨團、國民黨團全甲動，民眾黨8席立委則同樣未按下出席鍵也未投票，最終兩案以51比53未通過。

本次表決的兩提案，涵蓋立法院召開祕密會議時，應確保會議內容不對外宣洩，以及由立委范雲提案，立委應以最高標準防範性騷擾或性別歧視，若有違反將送紀律委員會處分，若涉及刑事責任應移送檢察機關依法辦理，為此范雲和民眾黨立院黨團總召黃國昌在議場一度發生口角。

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，在場都是希望跟藍白溝通，國民黨卻沒收協商權，國民黨很多委員也不認同國民黨總召傅崐萁的做法，他不給實質審查，不給交付協商，這種做法實在是沒人可以接受。

吳思瑤還說，會後表決完，又去找民眾黨女性立委黃珊珊、麥玉珍和陳昭姿，問她們，「同是女性為什麼不投票？」她們才恍然大悟，原來是表決這個案件；吳表示，她們為什麼一再被黃國昌蒙在鼓裡，任何有同理心都會支持me too條款，對內掐住同黨委員脖子，摀上他們的嘴，相信他們內部分歧也會浮上檯面，大家一起來譴責。