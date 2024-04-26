基督教救助協會最近發現，有詐騙集團以冒充該會員工的手法，針對弱勢族群進行詐騙，透過Facebook、LINE等社群私訊，以及在醫院候診區接觸社會福利需求者，以提供每月5000至2萬元不等的補助金為餌，詐取民眾的身分證、銀行帳戶，及提款卡等敏感個資。救助協會籲請社會大眾提高警覺，遇到類似詐騙事件，請立即撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉，或報警備案。

救助協會社服部部長張怡玫表示，不法人士冒充救助協會員工，利用弱勢家庭的無助心態，騙取個資和帳戶訊息。由於這些家庭可能長期經濟困難，急需資金以緩解生活壓力，因此容易落入詐騙圈套。一旦個人資料被濫用，即可能涉入金融犯罪、詐騙等非法活動。

根據該會最近發現的案例顯示，詐騙集團通過LINE社群聯繫受害者，以「機構登記備案」為由，要求民眾提供銀行金融卡、身份證，與存摺照片，並將金融卡寄送至假冒的機構地址。該集團聲稱，備案完成後就會將物件寄回，同時要求受害者提供低（中低）收入證明、身心障礙手冊，或就醫證明等，藉以營造出社會福利機構的專業形象，誘騙個資。詐騙者還強調「協會不會上門拜訪，會直接匯款至您的帳戶」，以此誤導受害者。

救助協會嚴正聲明，該會絕不會在醫院或其他公共場所主動向需求者推銷服務，也不會透過社群平台如Facebook或LINE等代理申請救助資源。如民眾需要申請1919食物銀行、1919陪讀計畫或1919急難家庭救助等服務，請直接透過協會的官方服務信箱[email protected]或撥打免費專線0800-20-1919。