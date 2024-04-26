台灣大總經理林之晨在「創新挑戰日」中指出，創新應被視為結果而非手段，且創新不僅是技術和產品的革新，更是思維方式的轉變。在科技快速演進、一切瞬息萬變的時代中，擁有創新DNA是個人、企業乃至整個社會實現永續發展的關鍵。因此，台灣大鼓勵員工深入觀察市場與技術內幕，偷取其中的創意，並透過嘗試與探索，發展創新解決方案，為使用者、合作夥伴、同仁、股東等全體利害關係人，創造更大價值。

林之晨也提到，人類文明的進步源自於追求更簡便的解決方案。這種從「懶」出發的思維，刺激人類不斷尋找更創新的方法，解決生活中的不便，刺激發明家與創新者開發新的技術與工具以簡化任務或減少工作量，譬如遙控器或自動化就是「懶」這一概念下的產物。「懶」在人類文明演進中扮演了核心角色，台灣大因此鼓勵同仁借用「懶」的概念，找到能以最小努力達成最大目標的創新方法、產品或服務。而隨著生成式AI蓬勃發展，台灣大內部也利用AI等工具提升工作效率，使同仁有更多時間與精力投入創造性工作，加速問題解決的速度，也有助創意早日落地。

台灣大自2020年全面升級創新提案制度，擴大創新量能，將創新DNA融入公司文化，由董事長蔡明忠擔任主委的「創新管理小組」統籌指導、事業單位中高階主管組成的「克卜勒小組」募集與輔導創新提案，以及ESG小組，導引各項創新提案對ESG議題之發展方向，每年定期舉辦「創新挑戰日」、「OP黑客節」等活動，鼓勵員工從工作中找靈感，擴大創新量能。本次「創新挑戰日」視提案成熟度，區分不同評比項目比重，分為「初級提案獎」以及「中級POC獎」，以及ESG增加獎、總經理加碼獎、克卜勒孵育獎等22項獎項，共頒發超過70萬獎金，台灣大自累計至今已頒發總計超過300萬之創新獎勵金。