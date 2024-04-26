總統副總統就職大會主持人。（取自直播）

第16任總統副總統就職典禮籌備會今公布就職典禮及國宴主視覺。其中就職典禮主視覺設計，以紅、黃、綠、藍4個亮麗彩帶，象徵自由、民主、自信、友善，交織出台灣形狀與意象。（本報資料照片）

520就職典禮主視覺曝光。（取自直播）

第16任總統副總統就職典禮籌備會今公布就職典禮及國宴主視覺。其中就職典禮主視覺設計，以紅、黃、綠、藍4個亮麗彩帶，象徵自由、民主、自信、友善，交織出台灣形狀與意象。

中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，就職籌備會的活動籌備執行單位為中華文化總會。文化總會今天舉行「第16任總統副總統就職大會節目暨主持人發布會」記者會，公布就職典禮與國宴的主視覺、主持人以及節目內容，現場包含文化總會祕書長李厚慶、副祕書長黃竫蕙、民進黨中央黨部副祕書長翁世豪、三頁文設計總監顏伯駿，以及就職典禮表演者歌手周自從皆出席。

此次國宴也將首次在台南舉行，顏伯駿說，這次也特地為國宴設計另外一套主視覺，主要是透過中文字「人」作為基礎符號，再以此延伸出4種圖像，首先是人跟人之間串在一起，表現出揭開未來的序幕；人的符號交織後，成為花的符號，傳遞出民主共好意象；以及人的字體倒過來變成鳥，帶來自由和平信念等想像；最後則是大量的人集結呈現出蒲公英的圖像，也展現永續世界的願景。

記者會現場也宣布520當天就職流程，包含府內儀節、國軍樂儀隊進場、新任卸任總統向群眾示意、表演節目、國軍禮砲與唱國歌、總統就職演說、空中分列式、大合唱，以及雷虎小組衝場。就職典禮也將有3大創新，包含邀請無伴奏合唱、台客饒舌登上典禮舞台，還會有升降式舞台設計帶來驚喜。

至於表演節目部分，將分為共織台灣、民主前行，以及大合唱，其中9項主題包含祈求吉慶歡喜台灣、青春共奏活力台灣、舞舞生風自由台灣、和平幸福堅韌台灣、族群共饒嘻哈台灣、經典傳誦延聲台灣、土地之愛唱響台灣、世代攏好共築台灣，以及勇敢前行自信台灣。

另外，就職典禮主持人為Taiwan Plus英語主播劉傑中、三立新聞台新聞主播劉宸希，而首度移師台南舉行的總統就職國宴，主持人則為2024賴清德競選總部發言人郭雅慧、台灣與巴西混血男模戴凱文擔綱。