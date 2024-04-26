談及薑黃對健康的好處，其中經常被討論的關鍵營養成分就是薑黃素。對此，腎臟科醫師江守山就大讚，薑黃素堪稱具有全面護腎的效果，臨床上常被用來治療腎臟病。但要注意的是，薑黃素並不等於薑黃粉，後者含有大量草酸，若吃錯，恐對腎功能產生嚴重負面影響，不可不慎。

醫師江守山接受《三立新聞網》採訪時表示，薑黃素具有全面護腎的益處，其不僅能抑制尿酸合成、促進尿酸排泄，還具有降低糖尿病患者血糖的作用，對於糖尿病腎病變的預防和治療，能發揮正面效益。由於薑黃素能有效提升腎功能，因此醫師常用它來治療腎臟病。

然而，江守山提醒，薑黃素並不是薑黃粉，後者常含大量的腎毒性物質草酸，千萬別吃錯了，小心護腎不成反會對腎功能造成嚴重損害。

除了薑黃素外，江守山過去曾指出，包括咖啡、水、褪黑激素也具有強大的護腎功能。他提到，根據國外研究指出，一天2杯黑咖啡可維護腎臟功能，而所謂1杯是指15～18克的咖啡豆用量，但最好喝現磨而非已磨成粉的咖啡，以確保其不是由發霉或有瑕疵的咖啡豆所製成。

關於水，江守山則說明，若體內水分不足，腎臟會因毒物濃度高而受損，除非是因心臟衰竭等造成的水腫，建議每人每天要攝取2500毫升的水量。

至於原被用來調整時差的褪黑激素，江守山說，現已被研究證實，可對抗糖尿病腎病變、肥胖引起的腎病變，而許多食物皆含有褪黑激素，可從咖啡、開心果、酸櫻桃等獲取。