立法院國民黨團總召傅崐萁26日將率藍委訪陸，預告「重頭戲在週六」。民眾黨主席柯文哲表示，自己在想明天早上大陸要怎麼出牌，陸生、陸客開放、農產品解禁，會不會設條件，如果大陸要求「台灣接受一個中國原則，接受九二共識」，台灣一定說不可以政治干預經濟，但若大陸不設條件，就換台灣出牌，換台灣壓力大了，他估計大陸可能會出這招，梭哈。

柯文哲今中午接受《觀點芹爆戰》專訪，他指出，晚上傅崐萁要去大陸，不曉得傅崐萁明天早上是要見誰，也許最差應該是國台辦主任宋濤，高一點會見到中國大陸政協主席王滬寧，見大陸國家主席習近平大概不至於，因為大陸非常強調對等。

柯表示，自己在想明天早上大陸要怎麼出牌，黨內今天有在討論，如果大陸說陸生、陸客開放，農產品解禁，會不會設條件，如果設條件反而好辦，如果大陸要求「台灣接受一個中國原則，接受九二共識，我們就開放陸生陸客」，這樣講一定沒有事，因為台灣一定說，不可以政治干預經濟。

柯說，現在還有一個可能，大陸不設條件，就這樣開放，那現在換台灣出牌，今天有在模擬，他猜國安會也在開會說，如果對方這樣出牌怎麼辦。他說，大陸有可能出這個牌，以前就很硬，「要接受一國兩制、一個中國，我們就開放陸客」，現在若大陸不設限，那時候就換台灣壓力大了。

被問起應該要開放嗎？柯文哲回應，民進黨的問題是，太多的意識形態讓民進黨沒有辦法轉彎，如果每天講理性、務實、科學，很多東西就可以轉彎，高舉意識形態就慘了。

柯文哲說，他猜本來民進黨也是很希望可以解禁，可是平常喊這麼大聲、反滲透法講一大堆，「現在如果中國突然出牌說，我都不設限，換你，打牌這個叫唆哈，我估計中國可能會出這招，梭哈」。

至於前天國台辦釋出，兩岸交流不排除旅遊交流，柯分析，中共對台灣的戰術，硬的更硬、軟的更軟、和戰兩手策略，從去年11月拜登跟習近平在舊金山見面，那時候就可以嗅得到雙方在降溫，其實大陸最近狀況也不好，失業率太高，全世界都通膨，只有一個國家通縮，因為失業、大家不敢花錢，表示美國封鎖戰是有效的，工廠就搬到越南、印尼，大家就不敢花錢，金流就下降，他如果是習近平，也要先花一點時間解決國內問題，房地產破產一大堆。

至於美國，柯文哲說，蛇要脫皮，就是那時候很虛弱，民主國家的問題，選舉就是脫皮的時候，美國總統拜登會想說，今年11月5日要美國總統大選，因此去年11月就開始降溫，今年4月2日又雙方（拜登、習近平）打電話，現在美國國務卿布林肯應該現在在大陸，「我猜雙方都在想說，你不要動我不要動」。

柯文哲認為，中美關係11月5日選完才是新的開始，在現階段很明顯，台灣不要幻想怎樣，而是在中美架構下找到位置。