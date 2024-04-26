韋禮安（右）下月雄蛋演唱會將邀請羅時豐同台合作。（IMC提供）

韋禮安「如果可以，我想明天和你再見again」演唱會，將於5月11日首次登上高雄巨蛋開唱。而這一次，韋禮安也與製作團隊主辦單位努力思考，在各大國際巨星造訪的高雄，可以帶給粉絲朋友什麼樣子的「驚喜」橋段。除了追加全新的服裝造型、音樂演出內容之外，屆時將邀來大家一直敲碗合作的羅時豐同台，「大牛哥」將以音樂作品助陣韋禮安高雄巨蛋首秀。

韋禮安在得知成功邀請到羅時豐助陣後，也不忘同步滿足自己喜歡「迷因」的熱情，邀請導演共同打造雙人迷因！過去羅時豐曾在自己的社群平台上戲稱自己是「沒化妝的韋禮安」，因此，他與導演也基於這個想法共同創造迷因劇本，以「第一天練團的韋禮安」出發，接續「第二天練團的韋禮安」，一直到「練團的第Ｎ天」，「韋禮安」發現自己突然變成了「大牛哥」，兩個人生完全互換，劇情相當逗趣。

韋禮安之前專輯宣傳時，上過羅時豐的YouTube頻道《羅時豐D.L不務正YA》，2人也曾於前年羅時豐主持的金曲獎頒獎典禮後台擦肩而過後，這次是大牛哥與韋禮安首次在舞台上音樂合作，至於會帶來什麼樣的驚喜曲目呢？韋禮安與大牛哥都表示：「非常有誠意啦！五月十一日來高雄巨蛋就對了。」