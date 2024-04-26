美國呼籲中國採取更多措施監督北韓違反制裁的情況，而負責這項任務的聯合國小組將於本月期滿解散。

據美國之音報導，美國務院發言人25日在發給美國之音韓語組的電子郵件中表示，「北京可以採取更多措施打擊DPRK（北韓）在中國領海逃避制裁的行為，遣返在中國境內賺取收入的北韓勞工，並且關閉採購網路。」

這位美國官員也對中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇本周的言論作出回應，劉鵬宇此前對美國之音表示，「美方應...停止搞制裁施壓和軍事嚇阻，為重啟有意義的對話採取切實措施。」

這位美國務院發言人表示，華盛頓一直在向平壤發出訊息，尋求「以多種方式，透過第三方、直接、口頭和書面」進行對話，但他寫道，北韓「沒有表現出有興趣接觸的跡象」。

劉鵬宇22日透過電子郵件向美國之音作出上述評論，他還堅稱「中方忠實執行聯合國安理會有關決議」。

北韓外交部負責美國事務的副部長金正哲25日通過北韓官媒《朝中社》發表聲明稱，華盛頓試圖「激活已用舊的制裁並向北韓施壓」，這將遭到軍事回應。

金正哲表示，「如果美國對北韓推出新的制裁，我方將抓住新的必要機會，向更高的水平調整武力，而這是美國最害怕的。北韓是一個在更嚴厲的製裁和壓力面前變得更加強大的國家實體。」

另外， 美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）上週訪問韓國和日本，討論對北韓實施制裁的新方法。

一直監督制裁執行情況的聯合國專家小組將於本月底期滿解散，此前俄羅斯否決聯合國安理會要求每年延長其任期的決議，而中國投了棄權票。

湯瑪斯-葛林斐德在4月17日於首爾舉行的新聞發布會上表示，所有聯合國成員國繼續「收到有關北韓正在進行的武器擴散和逃避制裁活動的獨立和準確的報告」是「至關重要的」。

她還表示，「我們最終將找到一種機制來繼續此類報告。是的，俄羅斯和中國將繼續試圖阻止這些努力。」她補充說，「我並不指望他們會合作或同意我們為尋找另一條路徑所做的任何努力，但這不會阻止我們尋找前行路徑。」