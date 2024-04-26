水利署五河分署鏟除八掌溪岸高莖作物（右圖），與未鏟除前（左圖）對照。（五河分署提供／廖素慧嘉縣傳真）

去年910暴雨成災，造成一對夫妻在嘉義縣台82線快速道交流道附近被淹死的慘劇，肇因指向溪水溢堤、八掌溪及赤蘭溪沿岸高莖作物阻礙水流，而中央氣象局預警這波鋒面可能帶來豪大雨，水利署第五河川分署指出，已加高堤防、疏浚匯流口土方、鏟除高莖作物，加強防災。

去年9月10日嘉義暴雨，70多歲官姓夫妻開車行經嘉義縣台82線快速道中和交流道下台南白河往世新加油站，因大淹水而受困車內慘遭滅頂。

這波鋒面帶來降雨解旱象，但中央氣象分署天氣也預警易有短延時強降雨發生，25日東石、朴子沿海地區已傳出積水，民眾對下雨是憂喜參半。

經濟部水利署第五河川分署指出，汛期前已提升八掌溪及赤蘭溪保護標準，有1363公尺的堤防已加高0.2至1.2公尺，疏浚兩河道沿岸及匯流口土方約26萬立方公尺，鏟除高莖作物約15公傾。

此外，永欽二號橋增設CCTV（即時影像）、警戒水位站，提供各單位即時應變；還有，交通部公路局亦於82快速道路、中和交流道施設淹水告警設施及淹水感測器，提醒用路人水情資訊。

五河分署表示，已完成各項在建工程、抽水站、滯洪池及移動式抽水機等防汛整備及演練工作，加強查核、督導破堤施工、防汛缺口及在建工程，以使各項防洪措施能發揮效能。