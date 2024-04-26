拉丁美洲學員與在地點心與創意伴手禮班的梁靖梅老師（中間白衣）合照（勞動力發展署雲嘉南分署提供／寶智華台南傳真）

哥倫比亞的參訓者安德列斯（Andrés）大學教授（左）興奮地表示，除學到3D列印技術，還能有機會學習製作台灣美食，相當難忘。（勞動力發展署雲嘉南分署提供／寶智華台南傳真）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與財團法人國際合作發展基金會合作，開辦為期4周的「3D列印技職班」，協助來自拉丁美洲6個國家的11名學員學習相關技能，25日晚課餘還教11人自製台灣美食「茶葉蛋」，其中哥倫比亞一名大學教授興奮表示「親手做的茶葉蛋特別好吃，這次體驗終身難忘！」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「3D列印技職班」的拉丁美洲學員來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥及巴拉圭，有大學教授、國會顧問、實驗室技術員及開發主管等，透過分署的課程學習電腦繪圖操作、設計技能及3D印打樣應用能力，課程中也安排學員參訪相關企業、分享台灣經驗，創造台灣與國外商機媒合的機會。

雲嘉南分署為讓外國學員更加深入了解台灣美食，25日晚間在點心教室教11名外國學員親手製作香菇茶葉蛋，先挑選優良新鮮雞蛋，燙熟洗淨，敲破表層蛋殼，製作紅茶包，依比例放入醬油、冰糖及香菇，滷至入味。

學員們親手自製了30個茶葉蛋，並親嘗口味，覺得親手做的茶葉蛋有淡淡香菇味，跟超商吃到的茶葉蛋又有所不同，哥倫比亞一名大學教授安德列斯（譯名）興奮表示，製作茶葉蛋的過程環節一點都不馬虎，也是他這輩子第一次做茶葉蛋，留下難忘的回憶。