賴清德任命新任國防部長顧立雄，外界雖不意外，但仍引起諸多討論。顧擔任律師30餘年，2017年9月投入公務體系接任金管會主委，跌破外界眼鏡，之後又被小英總統延攬到國安體系歷練，發揮超強吸收能力，反而成為國安及國防整合專家，一度被軍方暱稱「地下部長」，如今扶正，未來用何種方式帶領國軍建軍備戰，頗令外界好奇。

顧立雄是外省二代，出身深藍家庭，正式從政要算是2013年宣布想披綠袍參選台北市長，當時還氣壞了老母親，最後卻在黨內初選階段 就敗給立委姚文智。

儘管如此，他的市長夢仍未終結，對於2018年台北市長選舉仍存盼望，也屢屢被點名為黑馬。但2016年以民進黨不分區立委排名第 4位進入立法院司法委員會，卻被小英徵召出任黨產會主委，秒從立法者搖身一變成執法者。

顧立雄有著相當強烈的律師性格，愛接受挑戰且不服輸。在完成小英交付的黨產會主委任務後，深受信任。希望要有一位具有法律專業及邏輯思考的人出任國安龍頭，督導國安會、國安局及國防部等相關國安單位。

且面對外交、兩岸問題、資安滲透等新國安問題 ，需要有人整合不同領域的人，作好國安因應，因此成為不二人選。

在質疑聲中，顧立雄發揮超強律師吸收資料與找問題的能力，短時間內就摸清國防部過去使用的套路。因此他在國安會任內，與軍方開會時，就發現不管是軍購、自製、部隊管理等經常便宜行事，挑起他的法律魂，多次嚴詞要求軍方改善。

更讓他在意的是，小英力主國防自主，但是包含中科院及軍備局，往往畫了不少大餅，讓國防部投注重本進行研發製造，成效卻不如預期，甚至引發弊端。顧立雄卻能迅速在各種軍事、國安會議中找出問題的能力，確實讓不少人折服。

他也發現部隊幹部管理時缺乏法律觀念，加上多次率團前往美國參與台美軍事會談經驗，讓顧立雄充分深入了解「美方想法及需求」，又燃起他的使命感及不服輸性格，因此早已隱約透露出想再次挑戰國防部長的慾望。因此這些年，已經有軍方將領把顧立雄視為「地下國防部長」，國防部長邱國正反而像參謀總長。