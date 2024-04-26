住商不動產台南永華加盟店店東王耀霆26日表示，2023年台南市租金總價前5名豪宅，其中，「龍騰領袖特區」高樓戶，以租金總價10萬2,401元，位居「台南豪宅租賃王」，也是唯一的一戶租金總價破10萬元的交易。

王耀霆指出，台南租賃金額最高的豪宅，全數位於安平區，且前5名中，就有3名位於永華路二段上，由於安平區的五大出租豪宅位處台南市政特區、國平重劃區一帶，鄰近台南市政府、市議會，具有地段優勢，吸引不少建商進駐，為台南新興豪宅聚落，吸引在地換屋族群、南科科技新貴等高資產族群青睞。

他說，該區域豪宅由於位處台南市政中心，且高樓層能遠眺安平港海景，初估租金價位約每坪700到1,000元左右，若為知名品牌建案，租金單價更可上達每坪1,000到1,500元之間。

賴志昶表示，觀察豪宅租金與入手總價，5戶出租豪宅租金投報率約2.8％以上，其中，「龍騰領袖特區」投報率更可達5.6％，頗具投資效益。由於台南豪宅具有總價優勢之下，加上出租投報率之高，已可媲美商用不動產，吸引高資產族群長期持有，做為抗通膨的資金停泊之處。

此外，台中、高雄豪宅市場環境競爭，新興建案大多標榜有豪華公設、或是飯店式物業管理等，但，此風潮目前尚未吹到台南，使在地豪宅有室內坪數實在、管理費低等特色，例如「國泰文府硯」公設比就在30％以下，相對而言，在台南租賃豪宅相當實惠，再加上近期南科薪資水準提高，因此吸引不少外縣市科技新貴先「以租代買」入住豪宅社區。