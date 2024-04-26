《全明星運動會4》黃隊的28歲鄭靚歆（Jin），今（26日）和大5歲的德國籍老婆鄭采熙（Aky）舉辦同志婚禮，媽媽胡文英一襲藍色比基尼外加網狀透視裝驚豔全場。新人已於去年登記結婚，特別選在認識4週年的今天舉辦婚宴，2人在致詞時喜極而泣，感動現場所有人。
鄭靚歆向妻子Aky說：「我原本是不婚主義，看我媽離婚，覺得婚姻是地獄、墳墓，但和Aky在一起很快樂，她跟我求婚2次，其中1次還在覽車裡求婚，於是我就答應了。」
Aky開心分享婚後生活，表示2人都越來越好，「我們什麼事都一起做，連洗澡都一起洗，現在只差上廁所」，胡文英也笑說，她們2人真的什麼都要黏在一起做，連枕頭都黏在一起，「在我面前，牽手親嘴都不避諱，好到讓我有一點吃醋」，真性情的發言笑翻眾人。
胡文英說，她在鄭靚歆13歲時就知道她的性向，但當時母女倆都沒有把話說破，「我很開放，現在社會不一樣了」，直到15年前鄭靚歆拍攝第一部戲，當時跟她分享心事，提到跟某位朋友關係冷淡，胡文英順勢地問：「你女朋友不要你囉？」讓鄭靚歆驚訝表示，原來媽媽早就知道，母女們也趁勢把話講開。胡文英開明地表示：「只要不要做對社會傷害的事情，而且女生更了解女生，很不錯的。」
今天婚宴眾星雲集，包括《全明星4》的劉心語、壯壯、Zing、彭尊及許允樂、祈錦鈅、導演王小棣，另外還有統促黨總裁、竹聯幫大老「白狼」張安樂（胡文英乾爸）等約50位賓客紛紛出席祝賀。
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