為慶祝士東市場再度蟬聯五星榮譽並回饋老顧客，士東市場將在27日推出「士上只有媽媽好-5星饗樂回饋季」；北市市場處表示，今年特別搭配母親節來臨，辦理買菜金回饋活動，讓民眾可以提前為母親節到來節省荷包，總計發行價值350萬元的9折買菜金，民眾只需要用1800元就能買到價值2000元的買菜金。

市場處表示，士東市場正式開業時間為1992年10月4日，總計攤位數255攤，1樓設有127攤經營蔬菜、花卉、肉類、魚類、雜貨類等，2樓設有128攤經營百貨、飲食及輕食類等，且憑藉自治會與攤商的共同努力之下，自2020年首次榮獲經濟部評比五星優良市集後連續蟬連至今，是全國少數五星級之傳統市場。

士東市場自治會長何慶豐表示，士東市場能蟬聯獲得五星市集除了有台北市政府的支持外，更是市場自治會與所有攤商的努力，其中最重要的還是深受消費者的信賴。

他說，為了將這份榮耀回饋給消費者，27日將辦理第一波買菜金9折活動，讓民眾可以輕鬆在士東市場消費享優惠，此活動在去年舉辦過後就一直深受民眾好評，也聽聞許多客人不斷詢問今年是否還會再度推出，因此士東市場今年特地於母親節前辦理350萬買菜金的優惠搶購，希望能回饋更多的消費者，共同促進市場經濟循環。」

士東市場買菜金於明日(27)上午10點正式開賣，在士東市場自治會辦公室前搶購買菜金，限量販售總價值350萬元的買菜金，每張面額為200元，購買最低金額為2000元，最高限量購買1萬元，購買時需攜帶身分證及足額現金，而單筆購入滿1萬元的買菜金可獲得士東市場百貨部500元提貨券一張，數量有限，送完為止。