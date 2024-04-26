北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）25日表示，如果中國想與西方保持良好關係，就須停止支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，並以異常嚴厲的措辭警告北京，「不能兩者兼得」。

據路透報導，史托騰柏格在訪問柏林期間表示，北京的幫助對俄烏戰爭的努力至關重要，因為它透過共享半導體等高端技術來支撐俄羅斯的戰時經濟。他指出，「去年，俄羅斯90％的微電子產品從中國進口，用於生產飛彈、坦克和飛機。中國也在努力為俄羅斯提供改進的衛星能力和成像技術。」

史托騰柏格警告，「中國說它希望與西方保持良好關係。同時，北京卻在持續助長歐洲自第2次世界大戰以來最大規模的武裝衝突。他們不可能兩全其美。」

另外，史托騰柏格告誡西方盟國，不要像依賴俄羅斯那樣依賴中國。他說，「過去，我們犯了依賴俄羅斯石油和天然氣的錯誤，我們絕不能在中國身上重蹈覆轍。依賴中國的資金、原材料和技術，依賴將使我們變得脆弱。」

近年來，隨著美國及其盟國對俄羅斯實施制裁，特別是對莫斯科入侵烏克蘭的制裁，中國加強了與俄羅斯的貿易和軍事關係。中國海關數據顯示，2023年中俄貿易額達到創紀錄的2401億美元，較去年同期成長26.3％。2023年，中國對俄羅斯的出口量增加了46.9％，而從俄羅斯的進口量增加了13％。