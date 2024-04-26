猛烈撞擊下2車均翻覆路邊成站立狀態，保險桿等物品散落一地，嚇壞路人，所幸2名駕駛均意識清楚，僅受到驚嚇、手腳些微擦挫傷。(圖／民眾提供)

金門縣金沙鎮環島北路和高陽路交叉路口附近今(26)日上午發生一起離奇車禍，2輛自小客車行經該路段時，疑似因後車駕駛恍神，加上天雨路滑、視線不佳，導致後車追撞前車，2車同時翻覆路邊成「站杯」，嚇壞路過民眾；警消獲報立即趕抵現場救援，2名駕駛均意識清楚，奇蹟似僅受到驚嚇、手腳些微擦挫傷。經警方實施酒測均無飲酒情形，但詳細肇事原因仍待警方進一步釐清當中。

(監視器影像由警方提供)

據金門縣消防局指出，今日上午8時24分接獲民眾報案指稱，金沙鎮環島北路和高陽路交叉路口附近有汽車事故造成車體翻覆，指揮中心立即派遣金湖、金沙及金寧分隊等3分隊，計各式消防車、救護車5輛，職消人員8名前往救援。車組抵達現場後，經指揮官確認車內人員已脫困，2名駕駛意識清楚，僅受到驚嚇，於現場完成必要救護評估後，送往金門醫院急診就醫，現場後續交由轄區員警處理。

消防局呼籲，民眾駕車時應具備防禦安全觀念，行經十字路口切記要左右察看有無來車，以確保交通安全，應遵循安全步驟「停、看、聽、慢」。發生事故，應盡速撥打119或110求援，以爭取黃金救援時間。