薛忠銘致力栽培新人投入音樂產業。（臺北城市科技大學流行音樂事業系提供）

金曲製作人薛忠銘，擔任台灣首屈一指「臺北城市科技大學流行音樂事業系」系主任，連續2年獲文化部流行音樂人才培訓補助，今年更破天荒邀請到10位頂級業界師資，各個拿出養成流行音樂界天王天后的豐厚資源做後盾，開設一系列業界最頂的工作坊，培育歌壇幕前幕後數位原生世代未來新秀。

薛忠銘擔任「臺北城市科技大學流行音樂事業系」系主任10年來深耕教育，親手打造台灣首屈一指的流行音樂科系，他傾注在華語歌壇累積三十五年的人脈資源，以實際行動延續111年的計畫核心，找來金曲獎、金馬獎、金鐘獎三金得主侯志堅開設「鍵盤與配樂運用工作坊」；創作周興哲〈你，好不好〉、〈以後別做朋友〉等無數金曲的知名作詞人吳易緯開設「歌詞創作與企劃工作坊」，10位重量級的業師陣容，堪稱全台第一。

薛忠銘強調，這一系列精準嚴謹的的課程設計，讓系上學生除了研習正課之外，還可自由選擇想進一步進階專精、提升的領域參與，金光閃閃的師資讓學生光看名單就大呼過癮，不少學生更報名一場以上的工作坊，「現代年輕人已是數位原生世代，也是強調多元斜槓的年代，有鑑於此，我們系上規劃多元化的課程刺激他們多元潛能發展，讓他們一踏入社會就能具備多項專業，更有實力往全方位音樂人的方向發展」。

秉持著「做中學、學中做」的理念，「臺北城市科技大學流行音樂事業系」同時運用文化部補助與自籌款於今年1月在信義香堤大道舉辦第三屆《崛起音樂祭》。今年6月7日，薛忠銘也將帶著系上優秀學生們，登上位於台北市大安區精華地段的音樂展演場地「CORNER MAX 大角落多功能展演館」舞台，以業界規格打造《崛起音樂祭 RISING STAR 演唱會》，盡情展現這一年來的學習成果。