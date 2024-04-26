陳揆26日視察「台2庚延伸線規劃情形」，媒體問及國防部長顧立雄喊出上任後，首要任務是延後對岸冒進，請問院長認為是否讓兩岸不能有戰爭比延後冒進更為重要？準總統賴清德喊出民共對話，不過如果抱著台獨主張，無法認同兩岸同屬中華民族，會不會讓對話淪為空談？

陳揆說，很高興看到賴總統當選人宣布了他的國安團隊，這是一個很堅強的國安團隊，對於這個團隊寄予厚望，也希望未來針對整個台海的穩定，還有在世界相關的問題上，都能夠有更好的盤點。

陳揆說，實際上，世界各國都很關心我們印太地區的自由、開放還有和平穩定，大家也提出相當多的關切，包括台海穩定的情形，以及東海和南海的這樣一個情勢。我們也知道，在世界上的各個國家，大家都一再地來強調台海的和平穩定是全球繁榮重要的一個依據，所以對於中國大陸強權的擴張，相當地注意。

陳揆說，希望兩岸要有很好的一個溝通，也希望在兩岸和平溝通的過程當中，會跟全球理念相同的國家，一起捍衛全球的自由、民主、法治，還有人權這樣的普世價值，我們也希望中國大陸能夠跟全世界一起來維護世界的和平以及繁榮的發展。我們雙方都應該要盡最大的努力，來達到這樣的一個目標。