陳揆26日視察「台2庚延伸線規劃情形」，接受媒體聯訪時表示，台灣在環太平洋地震帶上，對於地震的災害，大家最近都相當能夠感受到，所以對於核能的發展，實際上需要有更深入的討論。

陳建仁說，在蔡總統上任以來，在能源發展上都一直朝著減煤、增氣、展綠、非核方向來做，我們大家也知道，在這幾年的努力上，增加了燃氣機組的建設，減少了燃煤的機組，當然再生能源的發展更是大步向前。最近這兩年，大家都已經了解，再生能源的發電量已經超過了核能的發電量。

針對核能延役的問題，陳揆說，實際上我們真的是需要好好地再來考慮。我們目前也都相當地了解，即使我們要有核電廠延役的做法的話，也需要2到3年，需要再評估這個已經運作40年的核電廠，是不是它的安全確實是沒有問題的。

陳揆說，更重要的，我們還要面對到核廢料處理的考驗，所以目前經濟部也好，或者台電公司，對於核能廠延役的規劃，目前朝著除役的既定計畫在進行。

陳揆說，相關資訊相當地重要，當然尊重立法院的委員行使的職權，但是希望這些資訊能夠提供給大家來做更理性的討論，對於核電廠是否要延役應該要顧慮到很多問題。