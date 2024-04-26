台南光電弊案今起訴，民眾黨立委黃國昌爆料，不法圖利力暘的官員是模範公務員，經濟部長王美花可以接受嗎？他酸，或許在民進黨政府眼中，涉弊的經濟部能源局官員林文信當然是「模範」，充分凸顯出民進黨執政下的綠電政策特色。

黃國昌指出，臭不可聞的力暘能源官商勾結弊案，背後所涉及的龐大不法利益，與民進黨派系權貴的囂張貪婪，足以證明他先前所說，民進黨的綠電政策，並沒有被汙名化，而是存在貪腐化。

黃國昌指出，整起弊案除涉及台南市政府以外，經濟部竟然也涉入其中，今天遭起訴的就包括經濟部能源局（已改制為能源署）官員林文信。

他說，檢方在起訴書痛批林文信等人：「不知廉潔自持、公正執法，竟違背法令，迎合不肖之光電業者，助紂為虐協助光電業者規避小二甲禁令，甚曲解法令大開方便之門」、「犯後均砌詞飾卸，毫無悔意」、「視公務員廉政及倫理之基本要求如無物，上行下效，風紀蕩然無存，嚴重斲傷民眾對公務機關之信賴及信譽，請均從重量刑」。

黃國昌指出，更離譜的是，這位林文信組長，還是2022年行政院的「模範公務人員」，或許，在民進黨政府眼中，涉弊的林文信當然是「模範」，充分凸顯出民進黨執政下的綠電政策特色。

黃國昌也問王美花，現在打算怎麼處理？此外，更重要的問題是：力暘集團非法取得的電業籌設許可，經濟部要不要撤銷？還要讓違法的七股案場繼續胡搞下去嗎？