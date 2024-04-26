彰化縣71歲王姓男子，駕車搭載有智能障害的鄰居A女外出訪友未果，轉到汽車旅館洗去身上異味，王男見A女洗澡裸身，竟耐不住慾火，以手指性侵得逞，彰化地院審結後，以趁機性交罪判4年徒刑，王男上訴請求給予緩刑宣告，二審法官審酌，王男已與對方和解，昨天（24日）改判徒刑3年2月，因宣告刑已逾2年，無法宣告緩刑，仍可上訴。

檢方起訴指出，2022年11月18日上午10點多，已71歲高齡的王姓男子，與當時年僅26歲A女年齡相差甚鉅，王男竟利用A女為智能障礙無法抗拒情形，以其手指插入A女下體之方式，對A女為性交行為1次，一趁機性交罪起訴。彰化地院審結，判王男有期徒刑4年。

王男不服提出上訴，辯護人表示，王男因原發性高血壓、攝護腺肥大疾病，長期接受藥物治療，其配偶則因患脊椎楔形壓迫骨折等疾病，致長期無夫妻之實，因見被害人洗澡裸身，致一時難以克制情慾衝動，請求酌減其刑，給予緩刑宣告。

二審審理，王男因與配偶間身體狀況，為滿足個人私慾，明知被害人為智能障礙人士，對於身體界線並不理解而無從抗拒，仍藉由偶然搭載被害人外出訪友未遇，向被害人表示欲載其至汽車旅館洗去身上異味之機會，受被害人洗澡後裸身之刺激，以手指插入被害人陰道為性交，惡性非微。

法官審酌，王男審理過程則均坦承犯行，並賠償60萬元給被害人及家屬，再行匯款12萬元，作為被害人長期安養及日常生活所需專用金，改判徒刑3年2月。又王男及辯護人雖均請求給予緩刑宣告，然因王男宣告刑已逾2年，與《刑法》第74條第1項緩刑宣告要件有違，無從審酌是否適宜宣告緩刑，併此敘明。