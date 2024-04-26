彰化縣芬園鄉彰南路一段今天中午發生路樹倒塌砸中騎機車郵差的意外事故，受傷的孫姓郵差傷勢嚴重，被送往南投縣草屯鎮的醫院搶救前已無生命跡象，雖經院方全力搶救，然因傷勢過重，已於下午1點35分由院方宣告不治。

近日鋒面來襲，彰化縣內各地雨勢不斷，今天中午12點30分，芬園郵局的孫姓郵差（45歲）騎機車行經芬園鄉彰南路一段600號附近時，路旁的黃花風鈴木突然倒塌，孫姓郵差連人帶車遭倒塌的樹木砸中。

彰化縣消防局獲報後，立即派遣芬園消防分隊人車前往搶救，到場時發現事故現場有大片血跡，遭倒塌路樹砸中的孫姓郵差已失去呼吸及心跳，隨即將其送往南投草屯佑民醫搶救，雖經近1小時搶救，仍因傷重過重由院方宣告不治。

「怎麼可能？」芬園鄉發生孫姓郵差遭路樹砸中的事故傳開後，孫姓郵差的友人震驚不已，並表示孫姓郵差為人熱心，在地方服務相當久，跑遍芬園鄉大街小巷，直呼不敢相信竟會發生這樣的事。

彰化郵局指出，事發後已連繫家屬，並派員了解事發經過當中。