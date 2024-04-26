苗栗縣長鍾東錦26日頒獎表揚模範勞工。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦26日頒獎表揚模範勞工，並希望鄉親全力支持興建天花湖水庫。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦26日頒獎表揚模範勞工，並贈送模範勞工健康券。（謝明俊攝）

今年「五一勞動節」即將屆臨，苗栗縣長鍾東錦為表達對全縣近30萬勞工的敬意，26日在苗栗市千璽婚宴會館隆重舉行「苗栗縣113年度慶祝五一勞動節暨表揚模範勞工活動」，鍾東錦除了感謝全縣勞工辛勤付出，更強調目前縣府全力爭取桃竹苗大矽谷計畫核定在苗栗的範圍，同時也希望公館及頭屋交界的天花湖水庫能早日動工，提供更多的用水來吸引台積電等大企業進駐苗栗，希望鄉親能全力支持這項建設。

26日的表揚模範勞工活動，是由苗栗縣職業總工會承辦，縣長鍾東錦準備了健康券及禮券，贈送給每一位模範勞工，並以溫馨的餐敘，讓模範勞工們感受到無比的榮耀。苗栗縣議員副議長張淑芬也偕同多名縣議員到場向辛苦的勞工們致意。

今年苗栗縣共選拔出125位在各行各業有卓越表現的模範勞工。其中，台灣中油探採事業部天然處理廠的葉益青先生更榮獲「113年度全國模範勞工」的殊榮。縣長鍾東錦表示，這些模範勞工不僅積極進取，努力認真，保持樂觀開朗的工作態度，更在生活與工作中不斷挑戰自我，展現出堅韌的生命力，值得所有勞工學習效仿。

縣府勞青處長王浩中表示，期許每一位勞工朋友在自己的工作崗位上都能發揮光和熱，為國家社會做出更多貢獻，同時喚起社會對勞工權益的重視。勞工是苗栗進步的動力，他們的辛勤勞動促進了當地經濟的發展，讓我們能夠享受到這些成果。