台南地檢署26日偵結起訴力暘科技小二甲禁令解套官商勾結弊案，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝認為，檢方起訴此案，證明光電案場申請過程中，中央與地方勾結，「貪汙一條心」，因此台南的光電弊案絕對不只有1件，請檢調單位持續追查。

蔡育輝說，從檢方的起訴內容，涉案的公務員有時任經濟部能源局（現改制為能源署）太陽光電組長林文信、前台南市政府經濟發展局長陳凱凌、時任經發局主任祕書兼能源科長的王俊博、經發局能源科專員邱馨誼、經發局能源科技士張庭銘等人，證明中央與地方勾結，「貪汙一條心」，請檢調單位勿枉勿縱不分黨派嚴格查辦。

蔡育輝還強調，光電案有立法委員介入的傳聞不斷，還有黑道勢力要求回扣等，他不反對綠能，但倉促的綠能、非核家園出了問題，準總統賴清德要調整綠能、非核家園政策，留下一些淨土，不要每個地方都是光電面板；特別是地面型及屋頂型案場，在雲嘉南造成自然生態及環境破壞，加上弊端叢生，台南市不只有1件，全國也不只有1件，請賴清德上台後要改掉綠能和非核家園倉促上路的缺點。

蔡育輝也針對台南市長黃偉哲在此案被檢調依證人身分傳訊一事說，黃偉哲身為台南市首長，行事要非常小心，不要太接近「惡質的人」，不要誰約就去吃飯；尤其，檢方曾提到陳凱凌有報告誰難配合要換掉，黃偉哲要很小心。