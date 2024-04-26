桃園市中壢源春藥行25日捐贈產品「人蔘液」及「膠原蛋白燕窩飲」各2000瓶給中壢警分局。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

中壢源春藥行負責人陳進銘與其母親陳姜雪梅25日前往中壢分局贈送自家生產的產品。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢源春藥行負責人陳進銘深感中壢分局警察同仁對地區治安的付出奉獻，也遵循父親源春藥行創辦人的遺願，與母親陳姜雪梅於4月25日，特地至中壢分局贈送自家生產的產品「人蔘液」及「膠原蛋白燕窩飲」各2000瓶，陳進銘也邀市議員彭俊豪、謝美英及市政顧問劉安祺列席參與，盼每位警察同仁認真工作之餘，也能照顧身體健康。

陳進銘表示，父親秉持著「濟世」原則創辦中藥行後，從小就不斷叮嚀他「良心製藥、用心處事」，更在離世前特別囑咐「一定要記得回饋社會」，而他自己更是明白警察工作是安定社會的力量。

他說，警察工作不分日夜，非常辛苦，希望能用自己的產品，讓警察同仁能有健康的身體，還打趣說，可能有些女性同仁不喜歡人蔘味，才特別再致贈添加有燕窩成分的膠原蛋白燕窩飲，讓女警就算日夜輪班也能青春美麗。

中壢警分局長唐嘉仁提到，感謝陳進銘對警察工作的支持，更是對陳先生貫徹「孝道」非常感動，除了致贈感謝狀外，也期許同仁也都能孝順自己的父母，展現人性光輝，進而提升同理心，強化為民服務，讓中壢地區的民眾生活更安心。