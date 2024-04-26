立委楊瓊瓔服務處26日現勘中科園區后里公園評估選址，將擇定停車場西側土地設置紅土網球場。（陳淑娥攝）

台中后里僅有內埔國小兩面紅土網球場，因明年將改建光電風雨球場，球友面臨無處可打窘境。立委楊瓊瓔團隊26日現勘中科園區后里公園評估選址，最後擇定停車場西側土地。中科管理局指出，待2026年完工移除土方，即可施作紅土網球場，經費將與台中市運動局一同籌措。

立委楊瓊瓔服務處、市議員陳本添今上午辦理「中科后里園區后里公園增設網球場」現勘，邀集中部科學園區管理局副局長施文芳、台中市運動局副局長游志祥、后里區多位里長及台中市后里區體育會網球委員會等單位共同評估選址。

陳本添表示，內埔國小因改建光電風雨球場，受限腹地狹窄，無法保留原有兩面紅土網球場，球友面臨無處可打窘境。后里區網球協會主委顏志仲則說，中科后里園區開發，帶動外來人口移入，網球球友持續增加，因內埔紅土網球場改建，球友需赴豐原、大甲切磋球技，相當不便。

中部科學園區管理局副局長施文芳指出，后里公園北側、壘球場東側、北橋東側引道北側綠地等處，多位球友反映腹地狹小、方位、面寬等問題，一度無法取得共識。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益建議擇定停車場西側土地，在場多位球友樂觀其成。

施文芳說明，停車場西側土地目前為鄰近工程土方暫置區，無法立即釋出，須待完工移除土方才能施作，依期程推估，預計2026年才能增設兩面紅土網球場，經費願與台中市運動局一同籌措。

洪柳益表示，紅土網球場改建光電不應犧牲球友權益，感謝中科管理局協助選址，停車場西側目前為土方暫置區，多位球友實地踏勘丈量評估後，認為面寬、方位均合適，預定2026年才能進場施工。